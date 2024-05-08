Вестник Кавказа

На Дон и Крым придут заморозки

На Дон и Крым придут заморозки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму и Ростовской области в связи с приближающимися заморозками. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до -2 градусов.

В Крыму и Ростовской области объявлены штормовые предупреждения в связи с резким похолоданием. Синоптики прогнозируют заморозки.

«Ночью 16 мая и утром 17 мая местами в Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. В степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до минус 1 градуса»

– пресс-служба ГУ МЧС по регионам.

Синоптики предупреждают аграриев о риске повреждения сельхозкультур. В этой связи напомним элементарные меры предосторожности.

Выбор морозоустойчивых культур

Одним из ключевых моментов является выбор растений, которые хорошо переносят заморозки. В Ростовской области и Крыму рекомендуется отдавать предпочтение местным сортам, адаптированным к климатическим условиям региона. Такие растения более устойчивы к холоду и имеют больше шансов пережить холода без серьезных повреждений.

Также для защиты корневой системы растений от заморозков рекомендуется провести мульчирование почвы. Это позволит сохранить тепло и увлажненность, а также защитит растения от резких перепадов температур. В качестве мульчи можно использовать опавшие листья, солому, торф или перегной.

Одной из распространенных причин гибели растений зимой является обезвоживание. Поэтому важно следить за уровнем влажности почвы и проводить умеренный полив, особенно в периоды засухи.

Кроме того, для  дополнительной защиты от низких температур можно укрыть растения специальными материалами, такими как агроволокно, сено или специальные укрытия.

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