Ставрополье готовится к шторму

В Ставропольском крае начнутся грозовые ливни, возможен град. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

На Ставрополье надвигается непогода: в регионе начнутся дожди и ливни. В связи с этим спасатели объявили штормовое предупреждение.

«По информации Ставропольского Гидрометцентра, в период 13-14 часов и до конца суток 16 мая и далее в течение суток 17 мая местами в Ставропольском крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом»

– пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

Синоптики отмечают, что причиной этого неблагоприятного явления стали сильные атмосферные фронты, вызванные перепадом давлений и температур.

Как подготовиться к возможным последствиям

Для того чтобы минимизировать риски и уберечь себя и свое имущество от неприятностей, жителям Ставрополья стоит принять несколько мер предосторожности.

Во-первых, следует убедиться, что кровля дома надежно защищена от проникновения воды и града.

Во-вторых, рекомендуется закрыть окна и двери, чтобы избежать затопления помещений. При нахождении на улице желательно укрыться под навесом или в помещении, чтобы избежать попадания под дождь и град.

В-третьих, важно следовать рекомендациям метеослужбы. Не стоит забывать, что метеослужбы не делают штормовые предупреждения просто так. Их цель – предостеречь население о возможных опасностях и дать время для подготовки.