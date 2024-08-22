Краснодар ждет плановое отключение электроэнергии

Гостей и жителей Краснодара предупредили о плановом отключении света 30 августа. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерской служба города.

В пятницу, 30 августа, жители и гости Краснодара столкнутся с плановым отключением электроэнергии, которое затронет более 60 улиц краевой столицы. Такие мероприятия проводятся для проведения технического обслуживания сетей или внесения улучшений.

«С 08:00 до 10:00 света не будет по следующим адресам: улица Орджоникидзе, 1-11, 2-10, 13, 13/1; улица Кубанонабережная, 146-150, 248; улица Фрунзе, 7-9; переулок Кубанонабережный, 8; улица Кирова, 9. С 09:00 до 12:00 электричество отключат на улице Бершанской, 359 и Аэропортовском проезде, 1/9, 7, 9»

– Единая дежурно-диспетчерской служба города

В этой связи стоит заблаговременно позаботиться о запасе необходимых товаров, которые могут понадобиться во время отключения электричества. Это могут быть свечи, фонарики, батарейки. Также полезно зарядить все портативные устройства, чтобы быть в курсе событий и оставаться на связи.

Для собственного комфорта, особенно когда в городе столбики термометров днем будут подниматься до + 35 градусов стоит обратить внимание на сохранение прохлады в доме, особенно в жаркую погоду.