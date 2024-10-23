Цех по деревообработке горит в Краснодаре

В столице Кубани сегодня вечером дом и цех по деревообработке. В ликвидации пожара задействовано почти полсотни огнеборцев.

Вечером 31 октября в садовом товариществе "Электрон" в Краснодаре вспыхнул пожар. Об этом сказано в Telegram-канале МЧС России.

"В садовом товариществе "Электрон" загорелись частный жилой дом и производственное здание по деревообработке. Информации о пострадавших не поступало"

– пресс-служба министерства

Информация о пострадавших пока не поступала.

К тушению подключили 45 специалистов, задействовано более 10 единиц техники. Площадь пожара достигала 700 кв метров. К настоящему времени огнеборцам удалось локализовать открытое горение.