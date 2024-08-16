Авария оставила без света три десятка улиц в Краснодаре

После сегодняшней аварии в административном центре Краснодарского края оказались обесточены свыше 30 улиц. Ведутся восстановительные работы.

В Краснодаре 22 августа пропало электричество на более чем 30 улицах. Об этом информирует в своем Telegram-канале Единая дежурно-диспетчерская служба города.

Отключение света произошло во второй половине дня.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе в результате повреждения на линии 6-10 кВ, отключены подстанции "Калинино", "К-204" и 28 трансформаторных подстанций"

– пресс-служба ЕДСС

В настоящее время света нет на 32 улицах. Специалисты проводят работы по восстановлению энергоснабжения.