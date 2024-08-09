Свет погаснет для части Краснодара

В Краснодаре пройдут плановые отключения света. Информация поступила из Единой дежурно-диспетчерской службы города.

Гостей и жителей Краснодара предупредили о предстоящем отключении электроэнергии 19 августа, информация поступила из Единой дежурно-диспетчерской службы города.

Сообщается, что планируемое отключение электроэнергии связано с необходимостью проведения профилактических и ремонтных работ на сетях электроснабжения. Эти работы являются частью регулярного цикла технического обслуживания, необходимого для поддержания стабильной и безопасной эксплуатации электросетей города.

«Подачу электричества приостановят с 09:00 до 17:00 часов. Света не будет по следующим адресам: улица Осипенко 125, 128, 141, 143-145; улица Ким 75, 143-145, 158-166; а также на Пионерском проспекте 32-46, 41-57»

– Единая дежурно-диспетчерская служба города

Каждый год энергопоставляющие компании проводят плановые ремонты, чтобы предотвратить внезапные аварии, которые могут вызвать более серьезные перебои в подаче электроэнергии. Благодаря таким профилактическим мерам можно исключить риски долгосрочных отключений и их негативного влияния на жизнь города. Таким образом, кратковременные неудобства в виде планового отключения позволяют предотвратить большие проблемы в будущем.

ЕДДС и другие службы Краснодара усилят меры безопасности в связи с запланированным отключением. Это включает усиленное дежурство аварийных бригад, готовых оперативно реагировать на любые внештатные ситуации, которые могут произойти в период отключения.