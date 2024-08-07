Энергоснабжение тысячи жителей Краснодара возобновлено после аварии

На Кубани вернули свет местным жителям, пропавший сегодня в результате аварии. Электричества не было более чем у 1 тыс местных жителей.
В Краснодаре справились с последствиями аварии, которая произошла 15 августа в Центральном округе. Об этом сказано в заявлении Единой дежурно-диспетчерской службы города.
"Авария устранена, все потребители запитаны"
– пресс-служба ЕДДС
Аварийное отключение электроэнергии произошло в столице Краснодарского края сегодня днем. Света не было примерно у 1,3 тыс местных жителей.