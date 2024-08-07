Вестник Кавказа

Энергоснабжение тысячи жителей Краснодара возобновлено после аварии

Подключение электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Кубани вернули свет местным жителям, пропавший сегодня в результате аварии. Электричества не было более чем у 1 тыс местных жителей.

В Краснодаре справились с последствиями аварии, которая произошла 15 августа в Центральном округе. Об этом сказано в заявлении Единой дежурно-диспетчерской службы города.

"Авария устранена, все потребители запитаны"

– пресс-служба ЕДДС

Аварийное отключение электроэнергии произошло в столице Краснодарского края сегодня днем. Света не было примерно у 1,3 тыс местных жителей.

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