Когда в Сочи откроются пляжи?

Опубликовано: 11:32, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Купаться в Сочи пока нельзя, пляжи расчищают от мусора. Открыть пляжи в Сочи планируется после того, как море перестанет штормить.

Пляжи в Сочи закрыты из-за непогоды, о том, когда они снова откроются для отдыхающих, рассказал мэр курорта.

"Солнечная погода позволяет пользователям приводить береговую полосу в порядок после шторма, но волны все еще есть, пляжи пока закрыты для купания. Они постепенно будут открываться, как только море полностью успокоится"

– Алексей Копайгородский

Штормовое предупреждение в регионе действует до вечера 12 июля. Сегодня утром в Лазаревском районе выпал крупный град, осадки сопровождались шквалистым ветром.

В целом, по словам мэра, жизнь города нормализуется, почти все туристические объекты работают. При этом от отдыха на берегу рек лучше отказаться до наступления более спокойной погоды.