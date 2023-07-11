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Когда в Сочи откроются пляжи?

Когда в Сочи откроются пляжи?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Купаться в Сочи пока нельзя, пляжи расчищают от мусора. Открыть пляжи в Сочи планируется после того, как море перестанет штормить.

Пляжи в Сочи закрыты из-за непогоды, о том, когда они снова откроются для отдыхающих, рассказал мэр курорта.

"Солнечная погода позволяет пользователям приводить береговую полосу в порядок после шторма, но волны все еще есть, пляжи пока закрыты для купания. Они постепенно будут открываться, как только море полностью успокоится"

– Алексей Копайгородский

Штормовое предупреждение в регионе действует до вечера 12 июля. Сегодня утром в Лазаревском районе выпал крупный град, осадки сопровождались шквалистым ветром.

В целом, по словам мэра, жизнь города нормализуется, почти все туристические объекты работают. При этом от отдыха на берегу рек лучше отказаться до наступления более спокойной погоды.

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