Крупный град сегодня ударил по Сочи и Туапсе

Опубликовано: 10:52, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Лазаревском и под Туапсе этим утром прошел град. Пляжи на несколько минут побелели. Град был крупный, некоторые льдинки достигали размера перепелиного яйца. О пострадавших не сообщается.

Непогода в Краснодарском крае продолжается, сегодня на черноморском побережье прошел град, некоторые ледяные горошины были размером с перепелиное яйцо.

В Лазаревском районе Сочи во вторник утром шел не дождь, а град - сильные порывы ветра и потоки ледяных горошин напугали жителей и гостей региона. Местами град был очень крупный, в поселке Аше найдены льдинки размером с перепелиное яйцо.

Также град обрушился на село Дедеркой под Туапсе. Отдыхающие успели снять белый от града пляж. Здесь град бы не такой крупный, но очень интенсивный.

Погода еще может преподнести сюрпризы: в регионе штормовое предупреждение действует до конца суток 12 июля. Не исключены новые ливни, град, грозы, смерчи над морем и шквалистый ветер.