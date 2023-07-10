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Сочи будет штормить двое суток

Сочи будет штормить двое суток
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Реки могут выйти из берегов на Кубани после ливней с градом. Штормовое предупреждение продлено.

Кубанские синоптики предупредили гостей и жителей региона о том, что в связи с тем, что в регионе скоро ожидаются дожди и град, а также подъем уровня воды в реках, в крае продлено объявленное ране штормовое предупреждение.

"В течение суток 11 и 12 июля местами в крае (исключая муниципальное образование Сочи - зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с"

– Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Напомним, что в минувшие выходные погода также не радовала гостей и жителей региона: после прохождения ливней было подтоплено более двух сотен придомовых территорий. Наиболее пострадали Сочи, столица Кубани – Краснодар, а также населенные пункты Славянского района.

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