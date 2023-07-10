Ливни в Абхазии и в Сочи продлятся еще два дня

Опубликовано: 10:19, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мощные ливни пока не уходят из черноморского региона. По прогнозам синоптиков, и в понедельник, и во вторник, вероятность опасных дождей и смерчей над морем в районе Сочи и Абхазии сохранится.

Краснодарский край и Абхазия, накануне пострадавшие от непогоды, должны быть готовыми к новому натиску стихии.

"Юг России останется в зоне катастрофических ливней. В тыл циклона продолжат прорываться массивы грозовых облаков с высокой вероятностью смерчей в акватории Черного моря"

– центр погоды "Фобос"

В Сочи штормовое предупреждение действует до 11 июля. В Абхазии, где основной удар стихии взяла на себя Гагра, метеорологи обещают в понедельник дождь разной интенсивности и грозы.

Дополнительно в регионе может выпасть еще до 80 мм осадков, такой объем воды грозит новыми подтоплениями и сходом селей.

На морских курортах Краснодарского края температура воздуха понизится до 22-27 градусов, на курортах Абхазии будет плюс 20-25.

Синоптики информируют, что во вторник характер погоды в регионе, как и температура воздуха, практически не изменится.