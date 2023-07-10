Ливни в Абхазии и в Сочи продлятся еще два дня

Краснодарский край и Абхазия, накануне пострадавшие от непогоды, должны быть готовыми к новому натиску стихии.
"Юг России останется в зоне катастрофических ливней. В тыл циклона продолжат прорываться массивы грозовых облаков с высокой вероятностью смерчей в акватории Черного моря"
– центр погоды "Фобос"
В Сочи штормовое предупреждение действует до 11 июля. В Абхазии, где основной удар стихии взяла на себя Гагра, метеорологи обещают в понедельник дождь разной интенсивности и грозы.
Дополнительно в регионе может выпасть еще до 80 мм осадков, такой объем воды грозит новыми подтоплениями и сходом селей.
На морских курортах Краснодарского края температура воздуха понизится до 22-27 градусов, на курортах Абхазии будет плюс 20-25.
Синоптики информируют, что во вторник характер погоды в регионе, как и температура воздуха, практически не изменится.