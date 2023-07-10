В Абхазии призвали закрыть все пляжи

Опубликовано: 10:04, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Непогода продолжает вносить коррективы в планы туристов и местных жителей Абхазии и Краснодарского края РФ. Так, в Абхазии призвали закрыть пляжи, а глава Кубани обратился к гостям и жителям региона не купаться в Черном море из-за шторма.

Глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба заявил о необходимости закрытия всех пляжей в республике в связи с обеспечением безопасности как туристов, так и местных жителей.

«Мы должны всеми возможными способами не допустить, чтобы в течение нескольких дней люди купались на море»

– Теймураз Хишба

С аналогичным призывом обратился к купальщикам и глава Кубани Вениамин Кондратьев, напомнив, что в крае по-прежнему актуально экстренное предупреждение, которое было объявлено местными экстренными службами в связи с разгулом стихии

«Обращаюсь к жителям и гостям нашего края — на море сейчас сильные волны, ветер. Не рискуйте заходить в воду, это может быть опасно для жизни»

– Вениамин Кондратьев

Далее он отметил, что сейчас коммунальщики проделывают огромную работу, расчищая регион от последствий непогоды: ведется откачка воды, уборка территорий. По словам Кондратьева, наиболее от натиска стихии пострадал Сочи и столица региона Краснодар, а также Славянский район Кубани.