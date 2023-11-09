Казахстан проложит 1300 км железных дорог

Новые железные дороги, общей протяженностью 1,3 тыс км, появятся в Казахстане в ближайшие годы. Это позволит нарастить транспортный и транзитный потенциал Казахстана.

Глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев рассказал о планах по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.

Министр сообщил, что в Казахстане будет построено более 1,3 тыс км железных дорог в ближайшие годы. Речь идет о ветках Достык–Мойынты, Бахты–Аягоз, Дарбаза–Мактаарал, а также обводной дороги вокруг Алматы.

В республике планируется не только строить новые железнодорожные пути, но и ремонтировать существующие. Также Казахстан закупит новые вагоны и локомотивы, реконструирует железнодорожные станции.