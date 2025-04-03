Транзит грузов через Иран вырос на 22% за год

В Иране вырос транзит грузов за прошлый год. Через территорию страны перевезли почти 22 млн тонн грузов.

Через территорию Ирана перевезли на 22% больше иностранных грузов в прошлом году, сообщается в отчете Таможенной администрации страны.

Сообщается, что транспортным путями Исламской Республики перевезли почти 22 млн тонн товаров.

Таможенники страны также подсчитали рост объемов транзита на отдельных пунктах пропуска транспорта. В числе лидеров по росту грузопотока оказались пункты Серакс, Пираншахр и Лотфабад.

Напомним, что Иран является частью стратегического транспортного маршрута "Север-Юг", который связывает Россию и европейские страны с Индией.