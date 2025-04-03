Вестник Кавказа

Транзит грузов через Иран вырос на 22% за год

Транзит грузов через Иран вырос на 22% за год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране вырос транзит грузов за прошлый год. Через территорию страны перевезли почти 22 млн тонн грузов.

Через территорию Ирана перевезли на 22% больше иностранных грузов в прошлом году, сообщается в отчете Таможенной администрации страны. 

Сообщается, что транспортным путями Исламской Республики перевезли почти 22 млн тонн товаров. 

Таможенники страны также подсчитали рост объемов транзита на отдельных пунктах пропуска транспорта. В числе лидеров по росту грузопотока оказались пункты  Серакс, Пираншахр и Лотфабад. 

Напомним, что Иран является частью стратегического транспортного маршрута "Север-Юг", который связывает Россию и европейские страны с Индией.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1175 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иран заявил о старте разведки морских месторождений

Иран заявил о старте разведки морских месторождений

Развитие сотрудничества Баку и Тегерана в торговле и логистике взаимовыгодно – Зияфет Аскеров

Развитие сотрудничества Баку и Тегерана в торговле и логистике взаимовыгодно – Зияфет Аскеров

Иран показал достижения мирного атома

Иран показал достижения мирного атома

США заинтересованы в мирном решении ситуации с ядерной программой Ирана

США заинтересованы в мирном решении ситуации с ядерной программой Ирана

Казахстан нарастит экспорт зерновых в Иран

Казахстан нарастит экспорт зерновых в Иран

Иран заработал более $1 млрд на импорте золота

Иран заработал более $1 млрд на импорте золота

Иран готов снизить уровень обогащения урана после переговоров с США – СМИ

Иран готов снизить уровень обогащения урана после переговоров с США – СМИ

В США внесли ясность касательно субботней встречи с Ираном

В США внесли ясность касательно субботней встречи с Ираном

Аграрный экспорт из Ирана вырос на 35%

Аграрный экспорт из Ирана вырос на 35%

Семь человек погибли в угольной шахте в Иране

Семь человек погибли в угольной шахте в Иране

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы