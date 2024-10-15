Иран заявил о старте разведки морских месторождений

Специалисты Национальной нефтяной компании Ирана в нынешнем году намерены начать разведочное бурение на каспийском шельфе – компании удалось решить проблему с доставкой буровых установок.

Иран в скором времени планирует начать разведочное бурение нефтяных и газовых месторождений на морском шельфе, заявил местным СМИ директор управления по разведке Национальной нефтяной компании Ирана (NIOC) Мохеддин Джафари.

Разведка начнется сразу после того, как на место будет доставлена буровая техника – компания провела тендер и определилась с подрядчиком, который выполнит эти работы, передает Trend.

Последние пять лет Иран не проводил разведочных работ на морском шельфе именно из-за проблем с буровыми установками, решить которые удалось после проведения тендера совместно с Offshore Oil Company, добавил Мохеддин Джафари.

Напомним, ранее в NIOC сообщили, что в скором времени новый подрядчик-буровик проведет первую за 6 лет разведку на шельфе Персидского залива. Поиски нефти и газа подрядчиками NIOC начнутся в ближайшее время.Тегеран делает ставку на рост добычи нефти и газа, в том числе через запуск новых, пока еще не открытых морских месторождений.