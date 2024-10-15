Вестник Кавказа

Иран заявил о старте разведки морских месторождений

Иран заявил о старте разведки морских месторождений
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты Национальной нефтяной компании Ирана в нынешнем году намерены начать разведочное бурение на каспийском шельфе – компании удалось решить проблему с доставкой буровых установок.

Иран в скором времени планирует начать разведочное бурение нефтяных и газовых месторождений на морском шельфе, заявил местным СМИ директор управления по разведке Национальной нефтяной компании Ирана (NIOC) Мохеддин Джафари.

Разведка начнется сразу после того, как на место будет доставлена буровая техника – компания провела тендер и определилась с подрядчиком, который выполнит эти работы, передает Trend.

Последние пять лет Иран не проводил разведочных работ на морском шельфе именно из-за проблем с буровыми установками, решить которые удалось после проведения тендера совместно с Offshore Oil Company, добавил Мохеддин Джафари.

Напомним, ранее в NIOC сообщили, что в скором времени новый подрядчик-буровик проведет первую за 6 лет разведку на шельфе Персидского залива. Поиски нефти и газа подрядчиками NIOC начнутся в ближайшее время.Тегеран делает ставку на рост добычи нефти и газа, в том числе через запуск новых, пока еще не открытых морских месторождений.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1130 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иран реанимирует нефтегазовые проекты в Персидском заливе

Иран реанимирует нефтегазовые проекты в Персидском заливе

Иран активизировал разработку нефтяного месторождения Арванд

Иран активизировал разработку нефтяного месторождения Арванд

Зачем Иран провел военные учения «Могущество великого Пророка-19»?

Зачем Иран провел военные учения «Могущество великого Пророка-19»?

В иранском Рее пылает нефтяной терминал

В иранском Рее пылает нефтяной терминал

5 самых трагичных разливов нефти в мире

5 самых трагичных разливов нефти в мире

Иран добился значительных успехов в нефтяной промышленности

Иран добился значительных успехов в нефтяной промышленности

Иран не намерен снижать экспорт своей нефти

Иран не намерен снижать экспорт своей нефти

Иран будет председательствовать в ОПЕК в 2025 году

Иран будет председательствовать в ОПЕК в 2025 году

Иран заявил о своей глобальной роли в устойчивом развитии

Иран заявил о своей глобальной роли в устойчивом развитии

Зачем Ирану БРИКС?

Зачем Ирану БРИКС?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы