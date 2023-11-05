Казахстан будет развивать Средний коридор каспийскими паромами

Развитие Среднего коридора позволит Казахстану не только развивать логистику, но и транспортную отрасль, в частности на Каспии – для этого казахстанские корабелы будут строить свои паромы.

Развитие транспортной логистики, которую подразумевает маршрут Среднего коридора, потребует у казахстанских судостроителей строить паромы, которые будут перевозить грузы по Каспийскому морю, заявил сегодня на совещании по вопросам развития транспортной отрасли, прошедшем в Астане, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, сообщает пресс-служба премьера.

"Отрасль быстро расширяется, у нас большими темпами растет спрос на транспортные услуги. Нужно принять все необходимые меры для своевременного наращивания соответствующего потенциала нашей страны"

- Алихан Смаилов

Ожидается, что доля транспортной отрасли в ВВП Казахстана составит 9%, а для этого необходимо полноценное развитие транспортного и транзитного потенциала страны, передает Sputnik Казахстан.

"Одним из главных барьеров отрасли являются затяжные административные процедуры на границе и в аэропортах. Здесь мы тоже должны поработать. У нас есть договоренности с соседними странами по интеграции информационных систем с тем, чтобы мы выстроили одну логистическую цепочку по всему Среднему коридору"

- Алихан Смаилов

Развитие логистики требует наращивания промышленности Казахстана, в том числе – строительства паромов, которое начнется с 2024 года. Стране нужно закрыть основные потребности транспортной отрасли, а значит самой производить все - от битума и рельсов до паромов, тепловозов и грузовиков, добавил премьер.