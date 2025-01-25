Провозную способность коридора Север-Юг оценили в Минтрансе

По МТК Север-Юг к 2030 году можно будет перевозить 20 млн т груза – именно такой отметки достигнет провозная способность коридора, рассказал глава Минтранса РФ.

Международный транспортный коридор "Север-Юг" по мере своего развития выйдет на провозную способность 20 млн т в год, заявил министр транспорта Роман Старовойт, выступая на правительственном часе в Совфеде.

МТК "Север-Юг" он упомянул говоря о большом значении, которое имеет развитие железнодорожной опорной сети. По словам главы Минтранса, коридору уделяется самое пристальное внимание.

Старовойт пояснил, что работу в рамках коридора российская сторона синхронизирует с иранскими и азербайджанскими коллегами.

"Провозная способность к 2030 году составит 20 млн т"

– министр

Глава транспортного ведомства пояснил, что развитие проекта МТК Север-Юг ведется по большей части на средства РЖД, соответствующие мероприятия нуждаются в надежном финансировании.

Напомним, коридор Север-Юг позволит сократит морской путь из Индии в Европу более чем в два раза.