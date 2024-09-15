Вестник Кавказа

Иванишвили подарил Грузии рукопись X века

Иванишвили подарил Грузии рукопись X века
© Фото: сайт правительства Грузии
Бидзина Иванишвили купил на аукционе рукопись грузинского богослова Х века. Премьер назвал ее прибытие счастьем для народа.

Основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили выкупил на аукционе рукопись грузинского богослова Х века Иоанне Зосиме за 1,25 млн фунтов.

Рукопись была приобретена 11 июня, однако в Тбилиси ее доставили сегодня. Ее выставят в Золотом фонде Государственного музея имени Симона Джанашия.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе назвал данное событие счастьем для всего народа. Он добавил, что "сокровище найдет свое место в стране".

Отмечается, что рукопись была написана на западно-арамейском диалекте, который использовался христианской общиной в Палестине и Трансиордании в V-XIII веках. Она содержит самые ранние текстовые свидетельства Евангелия.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1050 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Грузия справится и без финансирования ЕС – власти

Грузия справится и без финансирования ЕС – власти

Европарламент призвал заморозить финансирование Грузии

Европарламент призвал заморозить финансирование Грузии

США поставили цель лишить Грузию &quot;Мечты&quot;

США поставили цель лишить Грузию "Мечты"

Европа снова призывает Грузию присоединиться к антироссийским санкциям

Европа снова призывает Грузию присоединиться к антироссийским санкциям

США не накладывали санкции против Иванишвили и его детей - посольство

США не накладывали санкции против Иванишвили и его детей - посольство

Бидзина Иванишвили призвал Грузию выбрать мир и грузинские ценности

Бидзина Иванишвили призвал Грузию выбрать мир и грузинские ценности

В список &quot;Грузинской мечты&quot; вошло больше лиц, чем есть мест в парламенте

В список "Грузинской мечты" вошло больше лиц, чем есть мест в парламенте

&quot;Мечта&quot;: Саакашвили начал войну 2008 года по указке извне

"Мечта": Саакашвили начал войну 2008 года по указке извне

Митинг против извинений Иванишвили перед осетинами проходит в Тбилиси

Митинг против извинений Иванишвили перед осетинами проходит в Тбилиси

Грузинская оппозиция оценила слова Иванишвили о войне 2008 года

Грузинская оппозиция оценила слова Иванишвили о войне 2008 года

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы