Иванишвили подарил Грузии рукопись X века

Бидзина Иванишвили купил на аукционе рукопись грузинского богослова Х века. Премьер назвал ее прибытие счастьем для народа.

Основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили выкупил на аукционе рукопись грузинского богослова Х века Иоанне Зосиме за 1,25 млн фунтов.

Рукопись была приобретена 11 июня, однако в Тбилиси ее доставили сегодня. Ее выставят в Золотом фонде Государственного музея имени Симона Джанашия.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе назвал данное событие счастьем для всего народа. Он добавил, что "сокровище найдет свое место в стране".

Отмечается, что рукопись была написана на западно-арамейском диалекте, который использовался христианской общиной в Палестине и Трансиордании в V-XIII веках. Она содержит самые ранние текстовые свидетельства Евангелия.