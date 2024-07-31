Иран рекомендовал не летать над его территорией

Власти Ирана попросили авиаперевозчики избегать его воздушного пространства. Сообщение отправлено всем компаниям в мире.

Иранское руководство обратилось к авиаперевозчикам с просьбой не летать над территорией страны, говорит египетский канал Extra News со ссылкой на источник в Минавиации Египта.

В ведомстве заявили, что сообщение о призывах избегать воздушное пространство республики из-за военных учений.

Отмечается, что уведомление отправлено всем гражданским авиакомпаниям в мире.

Ранее сообщалось, что верховный лидер ИРИ Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.