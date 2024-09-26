Вестник Кавказа

Уральские авиалинии полетят из Сочи в Баку

Уральские авиалинии полетят из Сочи в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еще один прямой рейс между краснодарским курортом и столицей Азербайджана появится в конце октября. Полеты начнут осуществлять «Уральские авиалинии».

Еще один российский авиаперевозчик начнет летать из России в Азербайджан: «Уральские авиалинии» организуют прямой рейс между Сочи и Баку с 28 октября. Пассажиры будут летать на воздушном судне модели Airbus A320, рассказали в сочинском аэропорту.

Самолеты авиакомпании будут совершать перелеты между городами 2 раза в неделю. Вылеты из Сочи намечены на понедельники и четверги, в 14:00 и 15:00 соответственно. Из Баку самолет отправится во вторник в 02:25 и в пятницу в 03:30.

Время полета в обоих направлениях – около 2 часов.

Между российским курортом и азербайджанской столицей также летают авиакомпании «Азимут» и «Azerbaijan Airlines».

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