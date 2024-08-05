Иран не будет участвовать в переговорах о прекращении огня в Газе

В Иране не хотят принимать участие в переговорах Израиля и ХАМАС. Соответствующее заявление сделало постпредство ИРИ при ООН.

Иран не собирается участвовать в переговорах Израиля и движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сказано в заявлении постоянного представительства Исламской Республики при ООН.

"Мы не участвовали в непрямых переговорах между ХАМАС и [израильским] режимом при посредничестве Египта, Катара и США и не намерены участвовать в подобных переговорах"

– иранское диппредставительство

Ранее агентство Reuters сообщило, что Иран задумался о присутствии своего представителя на переговорах по прекращению огня в Газе. По его данным, представитель ИРИ мог бы участвовать в закулисных обсуждениях.