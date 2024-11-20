ХАМАС готов на уступки ради прекращения огня с Израилем - СМИ

Конфликт Израиля и ХАМАС может вскоре затихнуть. В ХАМАС рассматривают возможность сделки с Израилем для прекращения огня.

ХАМАС может уступить Израилю и пойти на освобождение заложников ради прекращения огня в Газе. Такой вариант рассматривают некоторые лидеры движения, пишет газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

В ХАМАС обсуждают вариант, при котором израильские военные на время займут Филадельфийский коридор, пограничный район между Египтом и сектором Газа. Официальные лица движения при этом говорят о недопустимости любого долгосрочного контроля ЦАХАЛ над Филадельфийским коридором.

В США допускают возможность уступок со стороны ХАМАС, однако израильское руководство, вероятно, в этом не заинтересовано. Есть мнение, что политика Израиля останется неизменной до инаугурации Дональда Трампа.