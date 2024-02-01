Ильхам Алиев принимает поздравления с победой на президентских выборах

Главы ряда стран поздравили действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах президента Азербайджана, которые прошли накануне – по итогам подсчета голосов избирателей, он набрал 92,05%.

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает поздравления глав государств: накануне он одержал убедительную победу во внеочередных выборах президента страны, впервые в истории Азербайджана прошедших на всей его территории, включая и освобожденные регионы.

Ильхама Алиева с победой поздравили главы Китая, Пакистана, Беларуси, Венгрии, Сербии, Узбекистана и Ирака, сообщают азербайджанские государственные СМИ.

"Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прислал поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Си Цзиньпин от имени правительства и народа Китая, а также от себя лично выразил искренние поздравления Алиеву по случаю переизбрания на пост президента Азербайджанской Республики"

- АЗЕРТАДЖ

По данным пресс-службы главы азербайджанского государства, Алиева также поздравили президент Пакистана Ариф Алви, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что накануне азербайджанского президента Ильхама Алиева, который выиграл внеочередные выборы главы государства, поздравил президент ИРИ Эбрахим Раиси.