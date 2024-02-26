Лучшие фото февраля 2024: выборы президента Азербайджана и китайский Новый год

Самым ярким событием февраля 2024 стали выборы президента в Азербайджане. Был насыщен он и культурными мероприятиями. Итак, чем запомнится февраль 2024 года?
Февраль 2024 подошел к концу.
Ключевым событием месяца стали выборы президента в Азербайджане: они прошли 7 февраля и завершились победой Ильхама Алиева.
А в Москве шумно и многодневно отпраздновали китайский Новый год.
Кроме того, в новом здании Третьяковской галереи прошла выставка Адольфа Овчинникова. Посольство Азербайджана в Москве провело траурное мероприятие в память о жертвах трагедии в Ходжалы 26 февраля 1992 года.
Представляем самые интересные фото февраля по версии "Вестника Кавказа".