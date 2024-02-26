Вестник Кавказа

Лучшие фото февраля 2024: выборы президента Азербайджана и китайский Новый год

"Вестник Кавказа"
Самым ярким событием февраля 2024 стали выборы президента в Азербайджане. Был насыщен он и культурными мероприятиями. Итак, чем запомнится февраль 2024 года?

Февраль 2024 подошел к концу.

Ключевым событием месяца стали выборы президента в Азербайджане: они прошли 7 февраля и завершились победой Ильхама Алиева.

А в Москве шумно и многодневно отпраздновали китайский Новый год.

Кроме того, в новом здании Третьяковской галереи прошла выставка Адольфа Овчинникова. Посольство Азербайджана в Москве провело траурное мероприятие в память о жертвах трагедии в Ходжалы 26 февраля 1992 года.

Представляем самые интересные фото февраля по версии "Вестника Кавказа".

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Азербайджан. Кавказские горы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Азербайджан. Кавказские горы
Выборы президента Азербайджана в Агалы. Карабахский экономический район
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Выборы в Агалы. Карабахский экономический район
Празднование китайского Нового года на Тверской площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Празднование китайского Нового года на Тверской площади в Москве
Отдыхающие на набережной в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Отдыхающие на набережной в Баку
Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“ в Третьяковской галерее на Крымском Валу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Выставка “Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А. Н. Овчинникова“ в Третьяковской галерее на Крымском Валу
Парк Айвазовского в Крыму
© Фото: Екатерина Винник/ “Вестник Кавказа“. Парк Айвазовского в Крыму
Массовое захоронение жертв Ходжалинской трагедии в Аскеране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Массовое захоронение жертв Ходжалинской трагедии в Аскеране
Жители Агалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Жители Агалы
Восстановление мечети в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Восстановление мечети в Агдаме
Выборы президента Азербайджана в Баку
© Фото: Дарья Мелехова / “Вестник Кавказа“. Выборы президента Азербайджана в Баку
Восстановление Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Восстановление Физули
Игра в нарды в Старом городе в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Игра в нарды в Старом городе в Баку
Празднование китайского Нового года в Камергерском переулке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Празднование китайского Нового года в Камергерском переулке в Москве
Выборы президента Азербайджана в Физули. Карабахский экономический район
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Выборы президента Азербайджана в Физули. Карабахский экономический район
Карабах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Карабах
Рассвет в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Рассвет в Баку
Горожане пробуют китайскую еду на праздновании китайского Нового года в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Горожане пробуют китайскую еду на праздновании китайского Нового года в Москве
Наблюдатели на избирательном участке во время выборов президента Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Наблюдатели на избирательном участке во время выборов президента Азербайджана
Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в РФ
Горная система Эльборз. Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Горная система Эльборз. Иран
Сиднейский оперный театр
© Фото: Наталья Бестужева/ “Вестник Кавказа“. Сиднейский оперный театр
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