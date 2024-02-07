Ильхам Алиев получил поздравление от Дмитрия Медведева

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю победы на внеочередных президентских выборах.
По слова Медведева, итоги выборов наглядно свидетельствуют о том, что жители республики признают заслуги избранного главы государства и однозначно поддерживают его политический и экономический курс.
«Ваш личный вклад в развитие многогранного сотрудничества между Россией и Азербайджаном сложно переоценить. Убежден, что дальнейшее всестороннее наращивание союзнического взаимодействия отвечает интересам наших народов, служит укреплению безопасности в Закавказье и в Каспийском регионе»
– Дмитрий Медведев
В заключение Замглавы Совбеза РФ пожелал избранному главе Азербайджана новых свершений, а гражданам республики – благополучия и процветания.