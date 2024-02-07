Победа Ильхама Алиева на выборах президента утверждена Конституционным судом

Конституционный суд Азербайджана утвердил итоги президентских выборов. Председатель КС заявил, что Ильхам Алиев избран на пост главы государства на семь лет. Названа и дата инаугурации.

Результаты выборов президента Азербайджана утверждены сегодня на заседании Пленума Конституционного суда.

В ходе заседания было отмечено, что ЦИК Азербайджана собрал воедино итоги выборов на всех участках и направил их в КС. Кроме того, было подчеркнуто, что президентские выборы прошли в соответствии с законом, а из протокола об их результатах следует, что Ильхам Алиев победил на них: за него проголосовали большинство избирателей.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов уточнил, что выборы проводились по 125 избирательным округам.

"ЦИК зарегистрировала достаточное количество местных и иностранных наблюдателей, а также установила веб-камеры на 20 процентах участков, чтобы выборы прошли свободно, демократично и прозрачно"

– глава Центризбиркома

Панахов подчеркнул, что во время предвыборной кампании для всех семи кандидатов были обеспечены равные условия.

"Выборы прошли при активном участии избирателей. В день голосования процессы широко освещались, как посредством информации, распространяемой ЦИК, так и через веб-камеры"

– Мазахир Панахов

После совещания председатель КС Азербайджана Фархад Абдуллаев огласил результаты внеочередных выборов главы государства, а Пленум суда утвердил их.

Абдуллаев заявил, что, согласно законодательству, Ильхам Алиев избран на следующие семь лет президентом АР. Это решение окончательное, обжалованию оно не подлежит.

Он уточнил, что Ильхам Алиев победил на выборах с 92,12% голосов.

Напомним, явка на выборах президента составила 76,43%.

Инаугурация президента Азербайджана

Согласно ст.103 Конституции Азербайджана, избранный президент приносит присягу в течение трех дней с момента официального объявления Конституционным судом итогов выборов.

Соответственно, инаугурация состоится в ближайшие три дня.