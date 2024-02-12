Канцлер ФРГ и премьер Британии поздравили Ильхама Алиева с победой

Олаф Шольц и Риши Сунак поздравили Ильхама Алиева с победой на президентских выборах. Лидеры Германии и Великобритании пожелали ему успехов на посту.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и британский премьер Риши Сунак поздравили Ильхама Алиева с победой на выборах президента Азербайджана, сообщает пресс-служба руководителя АР.

Шольц отметил, что Германия готова помогать Азербайджану в курсе на модернизацию и на пути укрепления структур правового государства.

В конце поздравления он пожелал Алиеву успехов в государственной деятельности.

Сунак в своей телеграмме подчеркнул, что Великобритания поддержит Азербайджан в успешном проведении COP. В заключение он также пожелал президенту АР успехов на посту.