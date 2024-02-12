С победой на внеочередных выборах президента Ильхама Алиева поздравил президент ОАЭ. В ходе беседы стороны отметили успешное развитие связей двух стран.

В четверг, 15 февраля азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву позвонил, чтобы выразить поздравления президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Президент ОАЭ поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, он пожелал коллеге успехов в деятельности во имя развития Азербайджана.

Ильхам Алиев выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

В рамках диалога лидеры подчеркнули успешное развитие двусторонних дружественных отношений между двумя странами в различных сферах. Было отмечено, что контакты высокого уровня вносят вклад в укрепление связей, важное значение имеет официальный визит, который президент ОАЭ совершил в Азербайджан в январе 2024 года.

Ильхам Алиев поздравил президента Эмиратов с успешным проведением СОР28 и выразил благодарность за поддержку в проведении СОР29 в Азербайджане.

Стороны выразили уверенность в том, что связи двух стран будут и дальше развиваться. По этому поводу состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества и предстоящих контактах.