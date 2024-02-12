Глава ООН поздравил Ильхама Алиева

Генсек ООН Антонио Гутерриш поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента Азербайджана. Он выразил уверенность, что сотрудничество ООН и АР продолжится.

Глава ООН поздравил избранного президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на выборах главы государство.

«Поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики. Азербайджан, как страна-организатор конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в 2024 году, будет играть особую роль в руководстве международными инициативами, связанными с климатическим кризисом»

– Антонио Гутерриш

Далее глава ООН выразил уверенность, что сотрудничество организации и Азербайджана продолжится.

«Организация Объединенных Наций готова через свое представительство в Баку оказать поддержку правительству и народу Азербайджана в достижении целей устойчивого развития и усилении многосторонности»

– Антонио Гутерриш

Напомним, что накануне власти республики проинформировали Совбез ООН о борьбе с климатическим кризисом.

По словам постпреда АР в ООН Яшараа Алиева, климатические изменения ведут к дестабилизации экосистем, что может отразиться на уровне жизни людей с низкими доходами.

В этой связи АР подчеркивает, что в настоящее время климатические изменения стали беспрецедентной проблемой всего международного сообщества, что требует взаимных усилий и объединения стран. В частности, Азербайджан намерен к 2025 году сократить выбросов парниковых газов на 40%.