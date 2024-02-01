Президент Ирана поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента

Иранский президент направил поздравление Ильхаму Алиеву. Действующий глава государства сегодня одержал победу на выборах президента Азербайджана – ЦИК огласил предварительные результаты выборов

Президент ИРИ Эбрахим Раиси поздравил азербайджанского президента Ильхама Алиева, который сегодня выиграл внеочередные выборы главы государства.

Иранский президент обратил внимание на особое, еще более важное значение того, что президентские выборы впервые в истории Азербайджана проводятся на всей территории Азербайджана, включая и освобожденные территории – они проходят после восстановления территориальной целостности АР.

Эбрахим Раиси также выразил убежденность, что в ходе нового срока Ильхама Алиева на посту главы государства отношения между Баку и Тегераном будут развиваться по нарастающей.