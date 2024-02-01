Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента

Президент Турции поздравил главу азербайджанского государства с убедительной победой, которую Ильхам Алиев одержал сегодня на президентских выборах. По данным exit poll, он набрал более 92% голосов избирателей.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган направил Ильхаму Алиеву письмо, в котором поздравил его с уверенной победой на выборах главы государства.

Турецкий лидер пожелал азербайджанскому президенту новых успехов в деятельности на посту главы государства во имя дальнейшего развития Азербайджана и благополучия азербайджанского народа.

Главы государств выразили уверенность, что двусторонние отношения дружбы, братства и стратегического союзничества в будущем будут развиваться и укрепляться во всех сферах, а также что обе страны и оба народа будут идти вперед плечом к плечу на базе принципа "Одна нация – два государства".

Кроме того, главу азербайджанского государства поздравили президенты Узбекистана и Беларуси, а также премьер-министр Венгрии.