Правительство Азербайджана уходит в отставку

Кабмин Азербайджана уходит в отставку в соответствии с Конституцией страны. Далее президент вносит на рассмотрение парламента страны кандидатуру премьер-министра республики.

Кабинет министров Азербайджана сегодня уйдет в отставку в соответствии со статьей 116 Конституции Азербайджана: в день вступления в должность и начала исполнения своих полномочий вновь избранного президента страны Кабинет министров Азербайджана подает в отставку.

Также в соответствии со статьей 118 Конституции республики о порядке назначения премьер-министра АР, глава правительства назначается президентом Азербайджана с согласия Милли Меджлиса.

Предложение о его кандидатуре вносится на рассмотрение Милли Меджлиса главой государства не позднее одного месяца со дня вступления в должность или не позднее двухнедельного срока со дня ухода в отставку Кабмина АР.

Парламент принимает решение по кандидатуре премьер-министра Азербайджанской Республики не позднее одной недели со дня представления этой кандидатуры.