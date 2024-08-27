Вестник Кавказа

Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и Лейла Алиева проголосовали на выборах в парламент Азербайджана

Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и Лейла Алиева проголосовали на выборах в парламент Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева, а также их дочь Лейла Алиева приняли участие в голосовании на внеочередных парламентских выборах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый вице-президент Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева проголосовали на внеочередных парламентских выборах, которые проводятся сегодня в Азербайджане.

Для этого они пришли на избирательный участок №1. Он находится в средней школе №6 Сабаильского избирательного округа №7 в Баку.

Напомним, участки на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана будут работать до 19.00 (18.00 мск). Предварительные итоги предполагается озвучить уже ближайшей ночью.

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