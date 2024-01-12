Ильхам Алиев: реакция Франции на победу Азербайджана абсолютно неадекватна

Акт вандализма, который был учинен над памятником поэтессе Хуршидбану Натаван во французском городе Эвиан-ле-Бен, не поддается пониманию. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана в ходе выступления на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира» поднял актуальные проблемы в отношениях Парижа и Баку в ситуации с актом вандализма по отношению к памятнику поэтессе Хуршидбану Натаван во французском городе Эвиан-ле-Бен, который произошел 6 марта.

«Во французском городе Эвиан, который раньше был городом-побратимом одного из городов Азербайджана, был совершен акт вандализма в отношении памятника азербайджанской поэтессе Натаван. Обращаю ваше внимание на красную краску и разбитый нос. И это произошло во Франции, как результат того, что Совет Безопасности и ЕС не ввели санкции против Азербайджана. Что же произошло после этого? Французские власти даже не попытались смыть краску или восстановить памятник. Что они сделали вместо этого? Они просто накрыли его»

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер подчеркнул, что все просьбы Баку к французским властям прекратить вандализм и наказать виновных остались без ответа как со стороны властей горда, так и правительства Франции.

«Тогда азербайджанская сторона стала настаивать на получении разрешения на вывоз памятника. Потому что это было оскорблением для нас. Это было унижением. И в такой стране, как Франция, которая претендует на роль «морального лидера», подобные вещи во многих случаях неприемлемы. Прошло еще несколько месяцев, прежде чем мы вывезли памятник из Эвиана и доставили его в сад Азербайджанского культурного центра в Париже, где он и находится по сей день»

– Ильхам Алиев

В этой связи Ильхам Алиев проинформировал участников Бакинского форума о предвзятой позиции Франции в отношении Азербайджана.

По его словам, позиция Франции абсолютно противоречит позиции международного сообщества.

«С начала 1990-х годов отношения между Азербайджаном и Францией развивались в позитивном русле и реакция французского правительства на Вторую Карабахскую войну и антитеррористическую операцию была абсолютно неадекватной»

– Ильхам Алиев