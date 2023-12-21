Вестник Кавказа

Французские деятели осудили вандализм в отношении памятника Натаван

Французские деятели осудили вандализм в отношении памятника Натаван
© Фото: trend
Представители общественности Франции резко раскритиковали действия вандалов, которые они совершили с памятником известной азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван в городе Эвиан-ле-Бен.

Почетный сенатор Франции Ален Вассель выразил недовольство действиями властей города Эвиан-ле-Бен в связи с изменениями в «Азербайджанском парке» и нанесением ущерба территории.

Он подчеркнул, что подобное поведение не объективно и недопустимо.

По его мнению, произведения азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван относятся к произведениям искусства и принадлежат всему миру.

Также с критикой выступил бывший член Нацассамблеи Франции Жерон Ламбер. Он подчеркнул, что действия городских властей указывают на армянский след. 

«После восстановления Азербайджаном суверенитета над территориями, оккупированными Арменией 30 лет назад, в частности, во Франции подняли голову силы, оппозиционные официальному Баку. Данные силы используют армянскую диаспору во Франции, недовольную нынешней ситуацией. Эта оппозиция пытается даже прибегнуть к истерическому поведению, ликвидации всем символов, мест, связанных с Азербайджаном. Ряд представителей армянской диаспоры во Франции старается настроить французских политиков против Азербайджана»

- Жерон Ламбер

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1395 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы