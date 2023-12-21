Французские деятели осудили вандализм в отношении памятника Натаван

Почетный сенатор Франции Ален Вассель выразил недовольство действиями властей города Эвиан-ле-Бен в связи с изменениями в «Азербайджанском парке» и нанесением ущерба территории.
Он подчеркнул, что подобное поведение не объективно и недопустимо.
По его мнению, произведения азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван относятся к произведениям искусства и принадлежат всему миру.
Также с критикой выступил бывший член Нацассамблеи Франции Жерон Ламбер. Он подчеркнул, что действия городских властей указывают на армянский след.
«После восстановления Азербайджаном суверенитета над территориями, оккупированными Арменией 30 лет назад, в частности, во Франции подняли голову силы, оппозиционные официальному Баку. Данные силы используют армянскую диаспору во Франции, недовольную нынешней ситуацией. Эта оппозиция пытается даже прибегнуть к истерическому поведению, ликвидации всем символов, мест, связанных с Азербайджаном. Ряд представителей армянской диаспоры во Франции старается настроить французских политиков против Азербайджана»
- Жерон Ламбер