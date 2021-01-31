Парижский "Дом Азербайджана" потребовал защитить памятник Натаван

Работающий в Париже "Дом Азербайджана" выступил с обращением в связи с решением муниципального совета города Эвиан-ле-Бен о переименовании "Aзербайджанского сквера" и опасностью для памятника азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван.

Парижский "Дом Азербайджана" направил обращение мэру французского города Эвиан-ле-Бен Жозиан Лей за подписью его руководителя Мирвари Фаталиевой, в котором выражена глубокая озабоченность в связи судьбой "Азербайджанского сквера" в городе и памятника выдающейся азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван.

В обращении напоминается о том, что Франция известна как государство, которое ценит все культуры на своей территории, передает АЗЕРТАДЖ.

"Однако последние действия против Азербайджана, в частности, внесение предложений об изменении названия "Aзербайджанский сквер", полностью противоречат принципам справедливости и уважения культурного разнообразия"

- обращение "Дома Азербайджана"

Такие решения создают риск нарушения взаимопонимания и сотрудничества, очень важных для укрепления доброй воли между двумя странами, и Франция должна проявлять уважение к различному культурному наследию и двусторонним связям, говорится в обращении.

"Осознавая важность сохранения культурных символов, вносящих вклад во взаимопонимание между нашими странами, мы призываем соответствующие структуры власти пересмотреть данные решения"

- обращение "Дома Азербайджана"

Культура позволяет странам преодолеть все остальные препятствия, и следует уделить внимание этой проблеме: она будет решена в соответствии с ценностями различных культур, которые с гордостью представляет Франция, выразили надежду в "Доме Азербайджана" в Париже.

Напомним, Xуршидбану Натаван – одна из главных представителей азербайджанской литературы XIX века, символ освобожденной женщины, она внесла важный вклад в культурное возрождение общественных связей и жизнь Азербайджана.