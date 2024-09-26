Хаменеи пригрозил Израилю более масштабным ударом

Верховный лидер Ирана анонсировал новые удары по Израилю. По его словам, они будут еще более разрушительными, чем сегодняшние.

Последующие удары по Израилю будут еще масштабнее сегодняшних. Такое заявление сделал на своих страницах в социальных сетях верховный лидер Ирана.

"Удары фронта сопротивления по разлагающемуся телу сионистского режима (имеется в виду Израиля - прим. ред.) будут еще более сокрушительными"

– аятолла Али Хаменеи

Ранее сегодня с территории Ирана было выпущено по еврейскому государству около четырех сотен ракет. По данным СМИ, приказ об атаке отдал Хаменеи.