Вестник Кавказа

Атаковать Израиль приказал Али Хаменеи

Али Хаменеи
© Фото: сайт агентства Tasnim
Верховный лидер Ирана отдал приказ об атаке Израиля. Во вторник вечером ИРИ запустила по еврейскому государству сотни ракет.

Приказ начать атаку Израиля отдал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Соответствующую информацию распространил высокопоставленный иранский чиновник, пожелавший остаться анонимным, передает Reuters.

В свою очередь, израильские СМИ сообщают, что с территории Исламской Республики было выпущено сегодня по территории еврейского государства свыше 400 ракет.

Сирены воздушной тревоги работали по всей стране.

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