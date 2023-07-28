Грузинские боевики подождут приговор за решеткой

Опубликовано: 13:08, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Задержанные в Грузии террористы будут ждать приговора в заключении. Их задержали в среду по обвинению в связях с ИГИЛ (организация запрещена в РФ) и терроризме.

Суд в Тбилиси в качестве меры пресечения отправил за решетку двух человек, которых обвиняют в связях с террористической организацией. В заключении они будут ждать приговор.

Несмотря на то, что адвокаты наставили на том, что преступников следует отпустить под залог, суд заявил, что члены бандподполья могут скрыться или совершить преступления.

Граждан Грузии задержали в среду, об этом сообщили в Службе госбезопасности страны. У боевиков нашли флаги запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ и карты памяти. Также у них обнаружили боеприпасы, оружие и взрывчатки.

Стоит добавить, что террористам грозит до 12 лет лишения свободы.