Что купить в Грузии туристу: какие сувениры привезти из Тбилиси?

Как и большинство столиц в наши дни, Тбилиси переполнен сувенирными магазинами. Но вместо того, чтобы покупать безделушки массового производства, лучше привезти с собой из поездки что-то аутентичное. Расскажем, что купить в Грузии туристу, какие необычные традиционные сувениры выбрать, а также что привезти из Грузии из еды и напитков.

Несмотря на свою интересную атмосферу, покупать сувениры на тбилисском подземном рынке Мейдан Базар, как правило, невыгодно, как и во многих других популярных местах в Старом городе. Но в грузинской столице очень много мест, где можно найти качественные и уникальные сувениры и подарки.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Что привезти из Грузии?

В маленьких магазинчиках, на шумных рынках и даже в студиях-бутиках можно найти традиционные для грузинской культуры предметы.

Лурджи супра

Лурджи супра - это традиционный текстиль с рисунками сине-белого цвета. Эти скатерти - неотъемлемый атрибут застолья "супра" и часть грузинской культуры. Эти узоры часто печатают на полиэстере машинным способом, но есть мастерских, где их изготавливают вручную с помощью методом трафаретной печати и ручной набивки. Можно купить как большую скатерть, так и небольшие салфетки, а также керамику и аксессуары, украшенные орнаментами лурджи супра.

Керамические изделия

Керамика, в том числе из красной и белой глины, пользуются большой популярностью у туристов. Традиционные изделия включают в себя винные кувшины, неглубокие пиалы, уменьшенные версии квеври, а также глиняные блюда и сковородки кеци, которые используются для приготовления шкмерули и лобио. В Тбилиси есть десятки студий, где делают как современную, так и традиционную посуду и декоративные изделия из керамики.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шелк

Шелковая ткань, расписанная в технике батик. Это традиционная техника, которая стала особенно популярной в Грузии в 1980-х годах. Такая роспись используется для создания красивых женских шелковых шарфов, а также предметов домашнего обихода, таких как чехлы для подушек и декоративные настенные панно.

Перегородчатая эмаль

Грузинская вариация техники перегородчатой эмали, известная как минанкари, существует как минимум с VIII-IX веков. Ювелирные изделия с узорами, выполненными в этой сложной технике, остаются одним из самых популярных национальных сувениров для покупки в Грузии. Найти изделия ручной работы можно почти в каждом сувенирном магазине, а в Тбилиси есть несколько специализированных студий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ковры и килимы

Тканые вручную ковры очень популярны как сувенир во всем кавказском регионе. В Грузии можно купить как более классические ковры, так и более редкие, например, антикварные кахетинские килимы, которые ткали в честь особых событий. Качество и происхождение антикварных ковров сильно различаются, поэтому лучше всего обращаться в надежные магазины. Более дешевые версии обычно можно купить на большинстве рынков.

Войлок

Изделия из войлока особенно популярны в таких горных регионах Грузии, как Тушети, Сванети и Верхняя Рача, но продаются они и в других местах. Увезти с собой можно как войлочных кукол, так и более практичные сувениры, например, войлочные тапочки, шляпы или панамы. Кроме войлочных изделий можно купить шерстяные носки или варежки, как связанные местными бабушками, так и более современного дизайна у локальных брендов.

Изделия из дерева

Самым необычным деревянным изделием в качестве сувенира, который подойдет не каждому, будет один из грузинских щипковых народных инструментов - пандури или чонгури. Инструменты, которые сделают на заказ вручную из орехового и каштанового дерева можно заказать заранее онлайн, либо уже купить готовый. Другие сувениры из дерева могут быть украшениями и предметами домашнего обихода, изготовленные с использованием традиционных грузинских техник резьбы.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Банная рукавица

Эти грубо текстурированные рукавицы-мочалки используются для спа-процедур в серных банях в Тбилиси. В восточных странах такая рукавица называется "кесе", но в Грузии их называют "кисой". Бывают самые простые варианты из шерсти, а есть более нарядные, сделанные из переработанных ковров. Такой подарок может понравиться тем, кто любит ходить в баню или на спа-процедуры. Кроме того, в некоторых банях Тбилиси можно купить такую рукавицу, а после скрабирования забрать ее себе как сувенир из поездки.

Антиквариат и винтаж

В Тбилиси есть десятки блошиных рынков и бутиков, где можно покопаться во всяких ретро-безделушках. Старые пленочные камеры, виниловые пластинки, старинные грузинские рога для питья, монеты, марки и другие коллекционные предметы. Еще один вариант сувенира - это архивные киноплакаты. Кроме того, есть студии, выпускающие новые плакаты и бумажные изделия, вдохновленные ретро-эстетикой.

Что привезти из Грузии из еды и напитков?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аджика и специи

Традиционные грузинские специи - это идеальный сувенир и просто приобретение для собственного кухонного арсенала. Пряная и острая аджика в Грузии бывает не только в виде соуса, но и виде порошка. Пажитник голубой или уцхо-сунели, толченый барбарис, имеретинский шафран (бархатцы), хмели-сунели и сванская соль - все это можно найти на рынках на развес или в составе уже расфасованных смесей в супермаркетах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чурчхела и сухофрукты

Чурчхела, которую называют грузинским сникерсом - это самая популярная в Грузии сладость, можно сказать, "визитная карточка". Классические варианты делают из грецких орехов или фундука с виноградным или другим фруктовым соком. Из менее известных сладостей с собой можно увезти фруктовую пастилу тклапи и сушеные засахаренные сезонные плоды чири.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Вино и чача

Для ценителей вина в Грузии раздолье. Особой популярностью здесь пользуется саперави, а в качестве необычного варианта можно выбрать янтарное или оранжевое вино, выдержанное методом квеври. Те, кто любит покрепче, могут увезти с собой чачу, сделанную из виноградных выжимок. Безалкогольные варианты подарков тоже есть: грузинские лимонады, минералка и местный чай (зеленый, черный и разные вариации травяных сборов).

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Мед и варенье

Домашнее варенье из фруктов, джемы и местный мед продаются на рынках и в продуктовых магазинах по всей стране. Встречаются и региональные продукты, такие как мед джара, кахетинский акациевый мед, варенье из грецких орехов или сосновых шишек и кахетинское подсолнечное масло.