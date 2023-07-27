Вестник Кавказа

Как посетить Абанотубани 2024: топ-10 серных бань Тбилиси, история и цены

Мария Уткина
Как посетить Абанотубани 2024: топ-10 серных бань Тбилиси, история и цены
© Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
Посещение серных бань - это одна из давних тбилисских традиций. Расскажем, когда в столице Грузии появились Абанотубани, чем они известны, чего ожидать от посещения серных бань Тбилиси, а также какие топ-10 бань считаются лучшими, сколько стоит их посещение и как в них попасть.

Хотя в бани теперь в основном приходят туристы, чтобы понять о чем говорил Пушкин, расхваливая тифлисские бани, здесь можно встретить и местных жителей.  Но важно не путать серные бани с сауной или спа-салоном, у них есть свои особенности.

Когда в Тбилиси появились серные бани?

По легенде, история серных бань начинается с историей самого города Тбилиси. Местоположение для будущей столицы было выбрано грузинским царем Вахтангом Горгасали из-за горячих подземных источников. И хотя город был основан в V веке, во время раскопок были найдены I-II веков, а люди селились здесь как минимум с VI-III веков до н. э. Таким образом, это место всегда привлекало любителей теплой воды ("тбили" переводится как "теплый").

© Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Большинство серных бань расположено в районе Абанотубани около реки. Это один из самых узнаваемых районов Тбилиси с выступающими кирпичными куполами. Такие конструкции позволяют естественному свету проникать в бани и обеспечивать вентиляцию для выхода пара. Средняя температура местной воды составляет 38-40°C. Говорят, что купание в этих термальных источниках полезно для здоровья и может даже лечить целый ряд заболеваний от болезней сердца до псориаза. Хотя большинство посетителей приходят в бани ради атмосферы.

Тбилисские приобрели известность во времена Великого Шелкового пути. К XIII веку в этом районе насчитывалось около 65 бань, теперь их осталось меньше дюжины. Современные здания бань были построены в персидском стиле в промежуток с XVII по XIX века, поскольку периодически они разрушались и перестраивались. Процесс купания в этих банях был увековечен в литературе, в том числе в романе "Али и Нино" Курбана Саида и в поэзии Александра Пушкина.

Что нужно знать о серных банях в Тбилиси?

  • Цены за посещение серных бань в Тбилиси варьируются от 5-10 лари в час за общий зал и до 70-130 лари в час в среднем за индивидуальный отсек;
  • При заказе массажа нужно оставить дверь незапертой, но не забыть закрыть после ухода специалиста;
  • При желании сэкономить, стоит взять с собой свое полотенце, мыло и шампунь, потому что купальные принадлежности в цену не входят;
  • В комнатах довольно скользко, поэтому нужно быть осторожным;
  • При беременности серные бани посещать нельзя;
  • Детям разрешено посещать серные бани, как минимум с 5-7 лет, но лучше уточнить у администратора конкретной бани;
  • Украшения, особенно серебряные, брать с собой не нужно, они могут потемнеть;
  • Для подтверждения онлайн-бронирования могут попросить предъявить удостоверение личности, поэтому на всякий случай стоит взять с собой фотографию или копию паспорта. 

Чего ожидать во время посещения серных бань в Тбилиси?

В серных банях есть как общие залы, разделенные по половому признаку, так и частные номера. Чем больше и роскошнее номер, тем выше цена, в некоторых есть своя сауна, во всех есть отдельный душ и туалет, а также зона отдыха, где можно оставить вещи. 

В банях Тбилиси есть несколько процедур, которые можно добавить за дополнительную плату. Самая популярная - это пилинг специальной рукавицей, а затем мытье пенным мешком. Это обычно занимает 10-15 минут, а стоит 10-20 лари. Человека, который проводит эту процедуру, называют мекисе. Также есть традиционный турецкий массаж, лечебный массаж, расслабляющий массаж и массаж лица.

Забронировать посещение можно лично или онлайн, причем лучше это делать за несколько дней, особенно в высокий сезон, ведь Абанотубани довольно популярны. Если предоплата не вносилась, оплата обычно производится после завершения процедуры. Большинство бань принимают как наличные, так и карты. При заказе пилинга мекисе часто нужно платить наличными, кроме того можно оставить чаевые.

Сначала нужно подойти на стойку регистрации., при желании заказать дополнительные принадлежности и услуги. Идея заключается в том, чтобы перемещаться между горячей серной ванной и холодным бассейном. Вода в горячих ваннах имеет температуру 38-40°C, поэтому рекомендуется находиться в них только минут по 5 за раз. За минут 10 обычно предупреждают, что час скоро закончится, но самому тоже стоит отслеживать время и оставить время на душ, фен и сборы.

© Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

Какую серную баню выбрать в Тбилиси?

Гуло - оптимальный вариант для первого посещения

  • Часы работы: ежедневно с 7 утра до полуночи
  • Цена: от 150 лари в час (только отдельные отсеки)

Гуло считается самой чистой и аутентичной серной баней Тбилиси. В бане У Гуло есть 8 отдельных номеров, довольно красиво оформленных, самый дешевый стоит 150 лари в час, а люкс с сауной - стоит 250 лари/час. Пилинг стоит 20 лари, аренда полотенца - 5 лари, тапочки предоставляются бесплатно. Здесь также можно заказать чай.  Нужно бронировать заранее.

Орбелиани или Пестрая баня - роскошный вариант

  • Часы работы: ежедневно с 9:00 до 23:00
  • Цена: от 100 лари в час (только отдельные номера)

Благодаря красивому мозаичному фасаду баня Орбелиани считается самой знаковой баней в Тбилиси, также она одна из самых дорогих и туристических. Именно в этой бане были Александр Дюма и Александр Пушкин во время визитов в Тбилиси. На выбор есть 11 отдельных номеров, включая "королевский" номер за 600 лари. Предварительное бронирование на сайте обязательно.

Серная баня № 5 - лучшая общественная баня

  • Часы работы: с 8:00 до 21:00 ежедневно (общий зал) и круглосуточно (отдельные номера)
  • Цена: от 6 до 10 лари/час (общий) или от 70 лари/час (отдельный)

В Абанотубани осталось всего две общественные бани, и эта считается более хорошей.  В номерах "люкс" № 1, 3 и 7 есть красивые мозаики. Эта баня меньше ориентирована на туристов. Вход в общий зал стоит 10 лари в час для мужчин и 6 лари в час для женщин, но в женской комнате нет бассейна. Внизу есть раздевалка, где можно оставить вещи. Стоимость отдельных комнат начинается от 70 лари и доходит до 140 лари за комнату с сауной. Аренда полотенца стоит 3 лари, пилинг - 10 лари, массаж - тоже 10 лари. Бронирование для посещения общего зала не нужно, только для отдельных номеров.

VIP - секретный вариант

  • Часы работы: ежедневно с 7:00 до 21:00
  • Цена: 200 лари/час (отдельная комната)

Технически эта баня входит в серную баню № 5, но у нее есть отдельный вход. Пилинг в этой бане стоит 30 лари с человека. Чтобы найти эту баню, нужно подойти к главному входу в Баню № 5, затем пройдите вдоль парка к реке. Над дверью есть вывеска, стойка регистрации находится внизу. Необходимо бронировать посещение заранее по телефону.

Баня Богема - исторический вариант

  • Часы работы: ежедневно с 9:00 до 23:30
  • Цена: от 50 лари/час (только отдельные номера)

Мирзоевская баня или баня Богема, как ее теперь называют, была, вероятно, первой баней в Абанотубани. Многим нравится это место, потому что здесь широкий спектр профессионального массажа. Пилинг стоит 20 лари, чай стоит дополнительно 10 лари. В бане есть 5 отдельных комнат стоимостью от 50 до 120 лари, а также VIP-комнату за 180 лари. Рекомендуется бронировать заранее.

Баня царя Ираклия - современный вариант спа-салона

  • Часы работы: ежедневно с 9:00 до 23:00
  • Цена: от 200 лари/час (только отдельные комнаты)

Эта баня открылась в сентябре 2023 года после масштабной реконструкции. Чтобы найти дверь, нужно спуститься по ступенькам к реке, а затем повернуть налево на променад. В бане есть несколько отдельных номеров, с зоной отдыха, где есть кулер, пакетированный чай и кофе с телевизором. Цены довольно высокие: от 200 до 400 лари в час. Пилинг стоит 20 лари (оплачивается отдельно наличными). Рекомендуется бронировать заранее.

Царская баня - традиционный вариант

  • Часы работы: ежедневно с 8:00 до 23:00
  • Цена: от 100 лари/час (только отдельные номера)

Царская баня - еще один аутентичный вариант с красивыми купольными крышами и опытными массажистами. Отдельные номера стоят от 100 до 250 лари в час, пилинг - 15 лари, пенный массаж - 15 лари, аренда полотенца, мыла и простыни - по 2 лари, а тапочек - 3 лари. Рекомендуется бронь лично, по телефону или на сайте.

Баня королевы - вариант без излишеств (в 2024 году закрыта на ремонт)

  • Часы работы: ежедневно с 7:00 до 22:00
  • Цена: 5 лари с человека, есть только общий зал

Расположенная на углу около поворота на баню Богема, баня Королевы - это вторая общественная в Абанотубани. До закрытия на ремонт вход в общий зал стоил 5 лари в час. Пилинг или массаж стоили 10 лари, а прокат полотенца - 1,5 лари. Также есть мужская сауна за 10 лари. Стоит взять с собой тапочки или шлепанцы, бронирование не требуется.

Баня Лиси - вариант не в центре

  • Часы работы: ежедневно с 7:30 до 23:00
  • Цена: от 15-17 лари в час (общий зал) или от 75 лари в час (частный номер)

Баня Лиси расположена около озера Лиси, одного из городских водохранилищ Тбилиси. Дизайн бани Лиси современный и минималистичный. Посещение общего зала здесь стоит 17 лари/час для мужчин (открыт с 07:30 до 21:00) и 15 лари/час для женщин (открыт до с 08:00 до 14:00). Также есть 5 отдельных номеров разного размера на выбор, от 75 до 140 лари/час. Аренда полотенца стоит 3 лари, а пилинг - 15 лари с человека, если вместе с массажем, то 25 лари. Бронировать отдельные номера рекомендуется.

Баня в Чугурети - вариант у Марджанишвили

  • Часы работы: ежедневно с 8:00 до 02:00
  • Цена: от 70 лари/час (только отдельные комнаты)

Расположенная недалеко от метро Марджанишвили, серная баня на Киевской улице была отремонтирована в 2019-2022 годах. Общие залы убрали, теперь там есть только 10 отдельных комнат, цены начинаются от 70 лари в час. Есть разный массаж стоимостью 30-65 лари, включая спортивный, массаж горячими камнями и с кофейным скрабом для тела. Пилинг стоит 20 лари, пилинг с массажем - 25 лари, полотенце стоит 2 лари. Бронирование не обязательно, но рекомендуется (по телефону или лично).

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