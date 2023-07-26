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Экстремизм стоил жителю КЧР 15 лет свободы

Экстремизм стоил жителю КЧР 15 лет свободы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жителя Карачаево-Черкесии осудили на 15 лет за подготовку теракта и террористическую деятельность. Ранее он вступил в экстремистскую организацию, которая запрещена на территории РФ.

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Карачаево-Черкесии, его обвиняли в экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба суда.

По данным органа, житель КЧР Дмитрий Игуменцев вступил в запрещенную в России экстремистскую организацию и руководил ее ячейкой в республике. Преступник организовывал встречи членов террористов и собрания для изучения экстремистской литературы.

Также боевик планировал теракт с использованием взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Однако оперативники сработали быстро и не дали Игуменцеву реализовать свои планы, поймав его 9 февраля 2021 года.

Помимо 15 лет колонии строго режима, осужденный заплатит штраф в размере 100 тыс рублей.

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