Экстремизм стоил жителю КЧР 15 лет свободы

Опубликовано: 17:39, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жителя Карачаево-Черкесии осудили на 15 лет за подготовку теракта и террористическую деятельность. Ранее он вступил в экстремистскую организацию, которая запрещена на территории РФ.

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Карачаево-Черкесии, его обвиняли в экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба суда.

По данным органа, житель КЧР Дмитрий Игуменцев вступил в запрещенную в России экстремистскую организацию и руководил ее ячейкой в республике. Преступник организовывал встречи членов террористов и собрания для изучения экстремистской литературы.

Также боевик планировал теракт с использованием взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Однако оперативники сработали быстро и не дали Игуменцеву реализовать свои планы, поймав его 9 февраля 2021 года.

Помимо 15 лет колонии строго режима, осужденный заплатит штраф в размере 100 тыс рублей.