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Террористы из банды Басаева и Хаттаба ответят за мятеж в России

Террористы из банды Басаева и Хаттаба ответят за мятеж в России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Участники мятежа в 1999 году в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба предстанут перед судом, их дела переданы в органы.

Перед судом предстанут члены террористического бандподполья, которые в 1999 году участвовали в вооруженном мятеже в составе группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, сообщает пресс-служба СКР.

Дело будет рассматривать Южный окружной военный суд. Боевиков обвиняют в вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь солдат и участии в преступной группировке. В ведомстве добавили, что поиски оставшихся членов продолжаются.

Террористы Вахит Хамзатханов и Тахир Бегельдиев в октябре 1999 года совершили атаку на российских военных, жертвами которой стали 15 солдат, еще 28 получили ранения.

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