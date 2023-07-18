Террористы из банды Басаева и Хаттаба ответят за мятеж в России

Опубликовано: 15:08, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Участники мятежа в 1999 году в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба предстанут перед судом, их дела переданы в органы.

Перед судом предстанут члены террористического бандподполья, которые в 1999 году участвовали в вооруженном мятеже в составе группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, сообщает пресс-служба СКР.

Дело будет рассматривать Южный окружной военный суд. Боевиков обвиняют в вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь солдат и участии в преступной группировке. В ведомстве добавили, что поиски оставшихся членов продолжаются.

Террористы Вахит Хамзатханов и Тахир Бегельдиев в октябре 1999 года совершили атаку на российских военных, жертвами которой стали 15 солдат, еще 28 получили ранения.