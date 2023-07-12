Опубликовано: 14:59, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Молодой житель Дагестана получил приговор за террористическую деятельность. В 2015 году он финансово помогал членам террористической организации.

Житель Хасавюртовского района выслушал приговор по обвинению в террористической деятельности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

В октябре 2015 года юноша финансово помогал членам международной террористической организации. 23-летнего дагестанца осудили за "содействие террористической деятельности" и "участие в деятельности террористической организации".

Отмечается, что осужденный проведет 5,5 лет в колонии общего режима.