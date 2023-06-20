Опубликовано: 10:14, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сотрудники ФСБ выявили в Кабардино-Балкарии шпиона, передававшего военные сведения СБУ, которые использовались против безопасности России.

В Нальчике пойман 44-летний гражданин Украины, который занимался шпионажем и собиранием сведений против безопасности России, сообщает пресс-служба ФСБ.

Мужчина получал задания из Киева, направленные против безопасности России во время проведения СВО. Он собирал и передавал военные сведения, а затем передавал представителю СБУ.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж" (ст. 276 УК РФ).