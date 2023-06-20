Сотрудники ФСБ выявили в Кабардино-Балкарии шпиона, передававшего военные сведения СБУ, которые использовались против безопасности России.
В Нальчике пойман 44-летний гражданин Украины, который занимался шпионажем и собиранием сведений против безопасности России, сообщает пресс-служба ФСБ.
Мужчина получал задания из Киева, направленные против безопасности России во время проведения СВО. Он собирал и передавал военные сведения, а затем передавал представителю СБУ.
Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж" (ст. 276 УК РФ).