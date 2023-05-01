Грузия готова поделиться своим опытом успешного осуществления реформ

Опубликовано: 20:57, 1 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузия готова делиться с другими странами своим опытом проводить успешные реформы. Об этом сообщил в понедельник премьер страны Ираклий Гарибашвили

Грузия готова поделиться с другими странами информацией о том, как успешно проводить реформы. Такое заявление сделал премьер-министр страны на встрече с постоянными представителями ряда стран в Организации Объединенных Наций.

В частности, на ней рассматривалось развитие глобального сотрудничества между государствами. Было отмечено, что необходимо укреплять связи, учитывая общие интересы.

Как отметил Ираклий Гарибашвили, развитие глобального партнерства – один из приоритетов властей республики.

Во встрече, целью которой был обмен информации о развитии и реформах, участвовали представители Конго, Доминиканской республики, Ливии, Бенина, Коморы и Сент-Луиса.