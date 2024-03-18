В список "Грузинской мечты" вошло больше лиц, чем есть мест в парламенте

"Грузинская мечта" обнародовала свой полный список на парламентских выборах. Предполагается, что входящие в него политики будут занимать кресла депутатов парламента – столько, сколько мест получит партия по итогам выборов 26 октября.

Сегодня, ровно за месяц до дня голосования на выборах в парламент Грузии, правящая партия "Грузинская мечта" представила свой партийный список – именно между вошедшими в него политиками будут распределяться мандаты. Ознакомиться с ним можно на странице "Мечты" в социальной сети.

В списке насчитывается 170 позиций. При этом в парламенте Грузии всего 150 кресел.

"Избыточность" списка прокомментировал лидер парламентского большинства и один из его участников Мамука Мдинарадзе.

"Кому-то это может показаться чрезмерным, но в том случае, если ни одна оппозиционная организация партия, кроме ЕНД, не преодолеет [барьер в 5%], а у нас будут примерно такие же рейтинги, что и сегодня, мы достигнем этого"

– Мдинарадзе

Первым номером в партийном списке идет основатель и почетный председатель "Мечты" Бидзина Иванишвили. За ним следуют премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и председатель "Мечты" Ираклий Гарибашвили. Четвертый номер у спикера парламента Шалвы Папуашвили. На пятой строчке Мамука Мдинарадзе.

Напомним, выборы в парламент Грузии состоятся в субботу 26 октября. Они впервые проводятся по целиком пропорциональной системе. Чтобы пройти в парламент, партиям необходимо преодолеть избирательный барьер в 5%.