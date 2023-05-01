Опубликовано: 13:55, 1 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт мэрии Тбилиси

Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям Запада и отказалась открывать "второй фронт", с этим связано решение ЕС о непредоставлении Грузии статуса кандидата, уверен мэр Тбилиси.

В Евросоюзе решили не давать Грузии статус кандидата в члены, так как страна не выступила с Западом единым фронтом против России, считает мэр Тбилиси, генсек правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", Каха Каладзе.

"Отказ в предоставлении статуса кандидата был политическим решением, и общество очень хорошо поняло, почему это произошло. Власть Грузии для них представляет проблему, потому что не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает "второй фронт" в стране",

– заявил Каладзе.

Он подчеркнул, что грузинские власти делают все возможное для того, чтобы 12 рекомендаций ЕС были выполнены.

"Наша власть готова тщательно выполнить и сделать все, чтобы страна получила статус кандидата. Какое решение будет принято, это уже от нас не зависит",

– заметил мэр грузинской столицы.

Грузия будет рада получить статус кандидата в ЕС, признал Каладзе, однако если этого не произойдет и в Европе примут другое решение, для Тбилиси это не станет проблемой.

Прошлым летом статус кандидата в Евросоюз получили Украина и Молдова. Грузия, также претендовавшая на статут, получила отказ и 12 рекомендаций, по итогу выполнения которых вопрос возможности получения страной статуса будет поднят вновь.

За несколько месяцев до отказа ЕС власти Грузии официально объявили, что не намерены вводить санкций против России, так как это не входит в интересы страны.