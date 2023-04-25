Гарибашвили: Грузия заслуживает статуса кандидата в ЕС

Опубликовано: 19:22, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузия выполнила большую часть рекомендаций и заслуживает статуса кандидата в Евросоюз. Об этом завил глава правительства страны в ходе переговоров с президентом Европейского совета.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что Грузия выполнила большую часть рекомендаций и заслуживает предоставления ей статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в конце 2023 года. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в рамках визита в Брюссель.

Стало известно, что главной темой рассмотрения на встрече Гарибашвили с президентом Евросовета был процесс вступления Грузии в ЕС.

В ходе переговоров глава грузинского правительства поделился с Шарлем Мишелем усилиями, предпринимаемыми Грузией в направлении выполнения 12 приоритетов Еврокомиссии.

По словам Гарибашвили, в этом процессе правительство проводит постоянные консультации с институтами и странами-членами ЕС, а также с Венецианской комиссией и ОБСЕ/БДИПЧ.