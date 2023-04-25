Гарибашвили: Грузия заслуживает статуса кандидата в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что Грузия выполнила большую часть рекомендаций и заслуживает предоставления ей статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в конце 2023 года. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в рамках визита в Брюссель.
Стало известно, что главной темой рассмотрения на встрече Гарибашвили с президентом Евросовета был процесс вступления Грузии в ЕС.
В ходе переговоров глава грузинского правительства поделился с Шарлем Мишелем усилиями, предпринимаемыми Грузией в направлении выполнения 12 приоритетов Еврокомиссии.
По словам Гарибашвили, в этом процессе правительство проводит постоянные консультации с институтами и странами-членами ЕС, а также с Венецианской комиссией и ОБСЕ/БДИПЧ.