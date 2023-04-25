Грузия готова сотрудничать с НАТО по-новому

Опубликовано: 17:15, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузия уже зарекомендовала себя как надежный партнер НАТО. В настоящее время власти страны намерены углублять сотрудничество с альянсом.

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил о том, что в настоящее время страна уже зарекомендовала себя как надежный партнер НАТО, поэтому готова углубить сотрудничество с альянсом.

«У Грузии как у одного из самых надежных и способных партнеров есть довольно хороший опыт с точки зрения внесения вклада в миссии альянса. Мы вносим вклад в евроатлантическую безопасность и мир. <...> Мы готовы еще больше углубить наш политический диалог и практическое сотрудничество с НАТО во всех измерениях»

– сказал он в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что Гарибашвили в минувший понедельник начал рабочий визит в Брюссель.